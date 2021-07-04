31-річний вінгер виступатиме за "синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона відпустила Трінкау в АПЛ

"Матрацники" віддали Вітоло, який втратив місце в основній обоймі команди Сімеоне, в оренду на один сезон. Презентація новачка Хетафе відбудеться у понеділок. Перед цим ветеран пройде медогляд.

У минулому сезоні Вітоло провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Раніше він виступав за Лас-Пальмас і Севілью. У 2015-2017 рр. Вітоло зіграв 12 поєдинків за збірну Іспанії, в яких забив 4 м'ячі.

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