Мадридский Атлетико отпустил опытного полузащитника Витоло в пригород испанской столицы. Теперь он будет защищать цвета Хетафе.

31-летний вингер будет выступать за "синих", сообщает официальный сайт клуба.

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"Матрасники" отдали Витоло, потерявшего место в основной обойме команды Симеоне, в аренду на один сезон. Презентация новичка Хетафе состоится в понедельник. Перед этим ветеран пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Витоло провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Ранее он выступал за Лас-Пальмас и Севилью. В 2015-2017 гг. Витоло сыграл 12 поединков за сборную Испании, в которых забил 4 мяча.

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