"Я відчуваю неймовірне розчарування та велику тривогу. Це важка та дуже критична ситуація, і ми не знаємо, чим вона закінчиться. Я прожив там півтора року, це були прекрасні місяці, які я прожив би знову.

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Це вторгнення, безперечно, створює багато проблем для людей. Може, хтось і зрадіє тому, що відбувається, але багатьом доведеться страждати за ідентичність, яку вони втрачають. Яку б пораду я дав Путіну? Щоб вкоротив на шість метрів той стіл, який віддаляє його від спілкування з іншими людьми. Достатньо просто звичайної пилки, а вона нічого не вартує.

Я все одно вірю в мир, сподіваюся на нього. Можливо, це буде невойовниче вторгнення, можливо, ефективніше замовчати деякі ситуації. Сподіватимемося, що це скоро закінчиться і вони знайдуть дипломатичне рішення, яке завжди наймудріше", – цитує Скалу Napoli Magazine.

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