"Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там полтора года, это были прекрасные месяцы, которые я прожил бы снова.

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Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется тому, что происходит, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют. Как ой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротил на шесть метров стол, который отдаляет его от общения с другими людьми. Достаточно просто обычной пилы, а она ничего не стоит.

Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет не воинственное вторжение, возможно, эффективнее замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда самое мудрое", – цитирует Скалу Napoli Magazine .

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