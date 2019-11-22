Екс-тренер Севільї Черишев: Коноплянка дуже своєрідний – він ніде конкретно не зачепився

Російський фахівець Дмитро Черишев, який працював у тренерському штабі Унаї Емері за часів його тренерства в Севільї, пригадав співпрацю з Коноплянкою та охарактеризував ігрові якості Євгена.

"Женька – чудовий пацан, хороший гравець, але дуже своєрідний. У нього є стереотип своєї гри, і він його дотримується. Вважає, що його якості слід використовувати так, як це робив в Дніпрі тренер Маркевич.

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Коноплянка завжди більше уваги приділяв атаці, ніж обороні, тому під ним незмінно перебував гравець, який добре захищався. Женя звик до слави, до того, що всі його боготворили. У нього реально дуже хороший удар, швидкісний дриблінг: коли він з м'ячем – не наздоженеш.

Розбіжностей на політичному грунті у нас ніколи не виникало. Я навіть до нього в гості приїжджав, коли він знімав будинок в Севільї. Ми грали в пінг-понг, я познайомився з його сім'єю, батьками.

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Чи здивувався його поверненню в Україну? Скоріше, ні. Пошарпавши свої нерви і спробувавши сили в Європі, Коноплянка практично ніде конкретно не зачепився. Тож його повернення було передбачуваним", – розповів Черишев в інтерв’ю виданню Чемпіонат.

Нагадаємо, Євген перейшов у Севілью з Дніпра у 2015 році, однак не зміг закріпитись в основі андалузького клубу.

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