Рідний клуб Коноплянки вигнав вісьмох темношкірих легіонерів на вулицю – гравці залишились без даху над головою

Історія з жорстоким ставленням керівництва кропивницького Олімпіка до власних гравців отримала неприємне продовження.

Вісім гравців з Африки, які раніше захищали кольори аматорського клубу, стали безхатченками, інформує Гречка.

Екс-клуб і тренер Коноплянки знущаються з темношкірих легіонерів: гравці скаржаться на відсутність їжі та зарплатні

У жовтні цього року футболісти публічно оголосили про невиконання обов'язків з боку керівництва Олімпіка – легіонери два роки не отримували обіцяну зарплатню у розмірі 4200 гривень, а клуб не міг їх забезпечити навіть харчуванням. Представники Олімпіка спростували цю інформацію, і гравцям довелося звернутися із заявою до поліції. Наразі постраждалі перебувають у благодійному хостелі для безпритульних.

Нагадаємо, що африканські легіонери виступали у Олімпіку під керівництвом Юрія Кевліча, який є першим тренером Євгена Коноплянки. Майбутній гравець збірної України розпочинав професіональну кар'єру саме в кропивницькому клубі.

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