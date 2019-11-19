Коноплянка: Я не такий голодний до голів, як Ярмоленко

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відповів на запитання, чому його результативність у національній збірній нижча, ніж у Андрія Ярмоленка.

"Чому у Ярмоленка 37 м'ячів за збірну, а у Коноплянки – 21? Може, тому що я не такий голодний до забитих м'ячів? Мені важливіші рейтинг і успіхи збірної. Після перемог над Литвою і Португалією ми піднялися на три сходинки і посідаємо 22-е місце в рейтингу ФІФА. Це мене більше цікавить.

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Я пишаюся не собою, а нинішніми результатами збірної. Може, через п'ять чи десять років все перевернеться не в нашу сторону, тому я ціную сьогоднішній момент! Голи – приємне доповнення, і все. Куди приємніше обійматися всією командою, коли виграли, ніж коли я забив, але програли", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

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