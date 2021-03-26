Збірна Кюрасао здобула перемогу в домашньому матчі кваліфікації на ЧС-2022 над командою країни Сент-Вінсент і Гренадіни.

Цей матч став дебютним для нового головного тренера господарів Гуса Хіддінка. Підопічні нідерландського фахівця декласували свого суперника, забивши у його ворота 5 "сухих" м'ячів.

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До слова, Кюрасао – острів у Карибському морі, який підпорядкований Нідерландам. Про призначення Хіддінка на посаду головного тренера збірної стало відомо в кінці серпня минулого року, а до роботи він приступив на початку вересня. Контракт розрахований до закінчення ЧС-2022, який пройде в Катарі.

Нагадаємо, упродовж своєї кар'єри Хіддінк очолював низку збірних та іменитих клубів. Найвідоміші серед них – Валенсія, Челсі та мадридський Реал.

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