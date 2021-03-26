Сборная Кюрасао одержала победу в домашнем матче квалификации на ЧМ-2022 над командой страны Сент-Винсент и Гренадины.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера хозяев Гуса Хиддинка. Подопечные голландского специалиста деклассировали своего соперника, забив в его ворота 5 "сухих" мячей.

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К слову, Кюрасао – остров в Карибском море, который подчинен Нидерландам. О назначении Хиддинка на пост главного тренера сборной стало известно в конце августа прошлого года, а к работе он приступил в начале сентября. Контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, на протяжении своей карьеры Хиддинк возглавлял ряд сборных и именитых клубов. Самые известные среди них – Валенсия, Челси и мадридский Реал.

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