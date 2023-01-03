Лівий берег призначив нового головного тренера. За інформацією FootBoom, команду очолив Віталій Первак.

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52-річний фахівець раніше працював асистентом Володимира Шарана в Олександрії, і навіть певний час виконував обов'язки головного тренера. Крім "містян" Первак трудився у тернопільській Ниві.

Нагадаємо, Лівий берег пропустив нинішній чемпіонат через військові дії в Україні, однак планує повернутися до числа професіоналів у сезоні 2023/24. У незавершеному сезоні 2021/22 команду очолював Анатолій Бузнік.

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