Агробізнес, Балкани, Вікторія, Карпати Галич, Любомир та Тростянець подали у ПФЛ заявки на атестацію, повідомляє видання Український футбол.

"Це все фігня": наставник клубу Першої ліги прокоментував чутки про припинення існування

Ще два клуби – Лівий Берег та Поділля – також планують повернутися до виступів, але документи ще не подавали.

Натомість ВПК-Агро, Дніпро Черкаси, новокаховська Енергія, Краматорськ, Олімпік та Ужгород поки не визначились зі своїм майбутнім. Для прикладу, ВПК-Агро розглядає варіант з орендою гравців СК Дніпро-1, аби заявитись на чемпіонат, в той час як Енергія була розформована, а її керівництво нині перебуває на окупованій території.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді