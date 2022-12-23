Шість клубів, які пропустили минулий сезон через війну, подали заявки на атестацію
Одразу декілька команд Першої та Другої ліг вирішили відновити виступи на професіональному рівні.
Агробізнес, Балкани, Вікторія, Карпати Галич, Любомир та Тростянець подали у ПФЛ заявки на атестацію, повідомляє видання Український футбол.
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Ще два клуби – Лівий Берег та Поділля – також планують повернутися до виступів, але документи ще не подавали.
Натомість ВПК-Агро, Дніпро Черкаси, новокаховська Енергія, Краматорськ, Олімпік та Ужгород поки не визначились зі своїм майбутнім. Для прикладу, ВПК-Агро розглядає варіант з орендою гравців СК Дніпро-1, аби заявитись на чемпіонат, в той час як Енергія була розформована, а її керівництво нині перебуває на окупованій території.
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