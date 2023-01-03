Владимир Шаран и Виталий Первак / Фото М. Козелко

Левый берег назначил нового главного тренера. По информации FootBoom, команду возглавил Виталий Первак.

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52-летний специалист ранее работал ассистентом Владимира Шарана в Александрии, и даже некоторое время исполнял обязанности главного тренера. Кроме "горожан" Первак трудился в тернопольской Ниве.

Напомним, Левый берег пропустил нынешний чемпионат из-за военных действий в Украине, однако планирует вернуться в число профессионалов в сезоне 2023/24. В незавершенном сезоне 2021/22 команду возглавлял Анатолий Бузник.

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