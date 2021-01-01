Колишній тренер низки українських клубів Андрій Демченко спробує свої сили у Грузії.

Демченко став головним тренером Діли, інформує офіційний сайт клубу. Контракт з 44-річним українським фахівцем підписаний на два роки.

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Зауважимо, що чемпіонат Грузії 2020 року Діла завершила на 3 місці, поступившись на 10 пунктів лідеру – тбіліському Динамо.

Нагадаємо, Андрій – вихованець запорізького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у московському ЦСКА, виступав за Аякс, з яким виграв Суперкубок Європи. Опісля грав за Металург, Маріуполь, Оболонь, Геліос та Дачію. У статусі тренера працював у Металурзі, Вересі, Львові, Ободі та Металісті 1925. Останнім місце роботи була Буковина, де Демченко обіймав посаду спортивного директора.

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