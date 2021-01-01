Демченко стал главным тренером Дилы, информирует официальный сайт клуба. Контракт с 44-летним украинским специалистом подписан на два года.

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Заметим, что чемпионат Грузии 2020 года Дила завершила на 3 месте, уступив на 10 пунктов лидеру – тбилисскому Динамо.

Напомним, Андрей – воспитанник запорожского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском ЦСКА, выступал за Аякс, с которым выиграл Суперкубок Европы. После играл за Металлург, Мариуполь, Оболонь, Гелиос и Дачию. В статусе тренера работал в Металлурге, Вересе, Львове, Ободе и Металлисте 1925. Последнем местом работы была Буковина, где Демченко занимал должность спортивного директора.

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