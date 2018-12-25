Динамо веде перемовини з двома форвардами

Динамо не полишає надій найближчим часом підсилитись форвардом.

За інформацією ведучого програми "Профутбол" Ігоря Циганика зараз кияни розглядають два варіанти для підсилення лінії атаки.

"Динамо шукає форварда і розглядає різні кандидатури. За Франа Соля захотіли дуже великі гроші. Але йде переговорний процес. Наскільки мені відомо, агенти зменшили свої апетити. Можливо, Соль в результаті і перейде в Динамо. Хоча я нічого не гарантую. знаю, що є переговори.

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Але вони є і з іншим нападником з французького Німа Рашидом Аліуї. Йде трансферний період. Агенти розуміють, що зараз найсолодший період. Ближче до закриття трансферного вікна вони знижують свої апетити. Клуби теж розуміють, що купувати гравця в січні або лютому – це різні речі.

Якщо за Соля в будь-якому випадку потрібно платити гроші, то у Аліуї через півроку закінчується контракт. Нім спеціально не дає йому потрібної ігрової практики, хоча навіть коли футболіст виходить на заміну, то забиває більше, ніж основний форвард команди. Нім запропонував йому новий контракт, але Аліуї відмовляється його підписувати. Він чекає серйозної пропозиції влітку. Динамо ж потрібен нападник прямо зараз", – цитує Циганика Dynamomania з посиланням на програму Циганик Live.

Раніше повідомлялось, що на трансфері Соля нібито наполягає особисто тренер киян Олександр Хацкевич. До слова, Фран пообіцяв Віллему, що продовжить контракт на рік, щоб його нинішній клуб зміг заробити на трансфері. Повідомляється, що Динамо може придбати нападника за 5 млн євро.

До слова, Соль є вихованцем мадридського Реала.

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