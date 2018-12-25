Динамо готове продати Циганкова за 50 млн євро

Динамо вимагає за хавбека Віктора Циганкова чималеньку суму. Про це розповів ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

"Клаусула Циганкова за новим контрактом з Динамо становить 50 млн євро. Прописано там це або це усна домовленість з клубом, але сума така. Якщо хтось захоче викупити Циганкова, не цікавлячись позицією Динамо, повинен буде викласти 50 млн. Є інша історія.

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Якщо це буде топ-клуб з топ-5 чемпіонатів, і пропозиція буде прийнятною для Віктора, то Динамо може піти на поступки. Але наскільки я розумію, сам Циганков хоче щось виграти з киянами і хоче стати в історії клубу яскравою фігурою. Усі його думки зараз про Динамо", – сказав Циганик під час програми Циганик Live.

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