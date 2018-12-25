toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо готове продати Циганкова за 50 млн євро

19:01 5240 Читать на русском
Динамо готове продати Циганкова за 50 млн євро
Віктор Циганков / Футбол 24

Динамо вимагає за хавбека Віктора Циганкова чималеньку суму. Про це розповів ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

"Клаусула Циганкова за новим контрактом з Динамо становить 50 млн євро. Прописано там це або це усна домовленість з клубом, але сума така. Якщо хтось захоче викупити Циганкова, не цікавлячись позицією Динамо, повинен буде викласти 50 млн. Є інша історія.

Циганков залишиться в Динамо до червня – Хацкевич попросив не продавати футболіста

Якщо це буде топ-клуб з топ-5 чемпіонатів, і пропозиція буде прийнятною для Віктора, то Динамо може піти на поступки. Але наскільки я розумію, сам Циганков хоче щось виграти з киянами і хоче стати в історії клубу яскравою фігурою. Усі його думки зараз про Динамо", – сказав Циганик під час програми Циганик Live.

Циганков і його місія нездійсненна: названі 2 клуби, готові платити Динамо мільйони євро за українця

Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Ігор Циганик Головне Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
46
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук