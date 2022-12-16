Іспанський фахівець Рауль Ріанчо, який свого часу був асистентом Сергія Реброва та Андрія Шевченка, хотів би знову працювати у країні-агресорі.

"Я тренер і готовий розглянути всі пропозиції, які надійдуть до мене.

Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує Росію

Повернення до РПЛ? Я готовий знову працювати в Росії", – цитує Ріанчо РБ Спорт.

Нагадаємо, навесні 2014 року іспанський фахівець увійшов у тренерський штаб Сергія Реброва в Динамо, а після завершення контракту у червні 2016-го став асистентом Андрія Шевченка у збірній України. Останнім місцем його роботи був московський Спартак.

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