Испанский специалист Рауль Рианчо, который в свое время был ассистентом Сергея Реброва и Андрея Шевченко, хотел бы снова работать в стране-агрессоре.

"Я тренер и готов рассмотреть все поступающие ко мне предложения.

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Возвращение в РПЛ? Я готов снова работать в России", – цитирует Рианчо РБ Спорт.

Напомним, весной 2014 года испанский специалист вошел в тренерский штаб Сергея Реброва в Динамо, а после завершения контракта в июне 2016-го стал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. Последним местом его работы был московский Спартак.

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