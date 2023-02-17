Іспанський тренер вирішив продовжити свою угоду з Атлетіком до 30 червня 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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"Ернесто – найкращий тренер для нас. Цей крок дає нам велику стабільність, і ми можемо підготуватися до наступного сезону заздалегідь. Ми гарантуємо один зі стратегічних стовпів спортивного проєкту", – розповів президент клубу Джон Уріарте

За шість сезонів Вальверде п’ять разів кваліфікувався зі своїм клубом до єврокубків, один – у Лігу чемпіонів. Під керівництвом тренера "рохобланко" вигравали Суперкубок Іспанії у 2015 році. У поточній кампанії команда перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги. Нагадаємо, що до Атлетіка Вальверде тренував Барселону.

Ernesto Valverde renueva hasta 2024.



El técnico amplía una temporada su compromiso con el proyecto rojiblanco y cumplirá ocho años al frente del banquillo de los leones.



Egurre, Txingurri️#Valverde2024 #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) February 17, 2023

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