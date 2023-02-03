Кадіс в рамках 20-го туру іспанської Прімери зазнав нищівної поразки від Атлетіка загалом і від Ойхана Сансета зокрема (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Атлетік перед рідними трибунами намагався зупинити чорну смугу в сезоні, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі. У випадку перемоги над Кадісом баски навіть могли б вклинитись у боротьбу за ЛЧ. Аналусійці, своєю чергою, могли покинути зону вильоту.

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Приречені зазвичай б'ються з особливим відчаєм, однак це не випадок гостей. Вже у першому таймі їхні надії на тріумф у Більбао були зруйновані – Атлетік відвантажив у ворота "жовтої субмарини" аж три м'ячі, хоча й пропустив від Ескаланте у відповідь. Сансет оформив дубль, ще один гол в активі Альвареса.

За 12 хвилин по перерві "леви" залишились у меншості (Берчіче отримав другу жовту), але це аж ніяк не допомогло Кадісу. Ба більше – на 75-й хвилині Сансет ще й оформив хет-трик. Цікаво, що Ойхан став першим футболістом у поточному чемпіонаті, кому вдалося це зробити – а це був аж 191-й матч Ла Ліги у сезоні.

Гол Сансета встановив остаточний рахунок зустрічі. Атлетік здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1, набравши 29 очок і піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. До топ-4 баскам не вистачає п'ять залікових балів. Кадіс з 19 пунктами в активі залишається вісімнадцятим.

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