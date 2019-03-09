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Моурінью готовий очолити Реал, якщо команду покинуть 4 лідери

20:48 1904 Читать на русском
Моурінью готовий очолити Реал, якщо команду покинуть 4 лідери
Жозе Моурінью / Соцмережі

Жозе Моурінью ставить умови, за яких очолить Реал.

Португальський спеціаліст підпише контракт з "вершковими" тільки у тому випадку, якщо до 30 червня королівський клуб покинуть 4 гравці: Серхіо Рамос, Гарет Бейл, Марсело та Карім Бензема.

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Президент Реала Флорентіно Перес готовий піти на такий крок, аби змінити головного тренера команди, повідомляє Sport.es.

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Нагадаємо, Моурінью вже очолював мадридський клуб впродовж 2010-2013 років. Тоді португалець завоював чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

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