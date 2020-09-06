У сім'ї колишнього півзахисника донецького Шахтаря, київського Динамо та збірної СРСР Анатолія Конькова приємне поповнення.

Про народження доньки в сім'ї екс-функціонера його дружина Марія написала в Instagram.

Гравець Металіста 1925 освідчився коханій перед матчем Першої ліги – сльози красуні та оплески арбітрів

"Сьогодні мій світ наповнився до країв невідомою раніше любов'ю. Сашенька, донечко, наша мила дитина", – відзначила вона.

Анатолій Коньков одружився з уродженкою Узбекистану навесні 2017-го. Через 2 тижні екс-президенту Федерацїі футболу України виповниться 71. Його половинка молодша за колишнього хавбека на 35 років.

Нагадаємо, що ігрову кар'єру Коньков розпочав в краматорському Авангарді. У 1968-1974 рр. він захищав кольори Шахтаря, а перед сезоном-1975 перебрався до Києва. У складі Динамо провів 8 сезонів, здобув усі внутрішні трофеї, а також Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

Блохін прибрав його з Динамо: призовий кросворд від головного редактора