В семье бывшего полузащитника донецкого Шахтера, киевского Динамо и сборной СССР Анатолия Конькова приятное пополнение.

О рождении дочери в семье экс-функционера его жена Мария написала в Instagram.

Игрок Металлиста 1925 сделал предложение любимой перед матчем Первой лиги – слезы красавицы и аплодисменты арбитров

"Сегодня мой мир наполнился до краёв неведомой ранее любовью. Сашенька, доченька, наш милый ребёнок", – отметила она.

Анатолий Коньков женился на уроженке Узбекистана весной 2017 года. Через 2 недели экс-президенту Федерации футбола Украины исполнится 71. Его половинка моложе бывшего хавбека на 35 лет.

Напомним, что игровую карьеру Коньков начал в краматорском Авангарде. В 1968-1974 гг. он защищал цвета Шахтера, а перед сезоном-1975 перебрался в Киев. В составе Динамо провел 8 сезонов, завоевал все внутренние трофеи, а также Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

Блохін прибрав його з Динамо: призовий кросворд від головного редактора