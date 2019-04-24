Екс-президент Барселони Росель виправданий судом у справі щодо відмивання грошей

Іспанський суд виправдав колишнього президента Барселони Сандро Роселя, якого звинувачували у корупційній діяльності.

Екс-президент Барселони Сандро Росель звинувачувався у відмивання грошей на аудіовізуальних правах на матчі збірної Бразилії та спонсорському контракті з Nike.

Екс-президент Барселони Росель вийшов на волю після 643 днів у в'язниці – його звинувачують у "відмиванні" коштів

Проте, за інформацією Mundo Deportivo, жодних доказів протизаконної діяльності Роселя знайдено не було, і колишнього президента "блаугранас" було виправдано. Він провів у СІЗО 643 дні, але 2 місяці тому вийшов на волю.

Сандро Росель був очільником Барселони з 2010 по 2014 роки, покинувши посаду через "справу Неймара". У 2016 році звинувачення щодо незаконного придбання бразильця з функціонера були зняті.