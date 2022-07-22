Аргентинець нещодавно отримав статус вільного агента після трьох років у складі Індепендьєнте (111 матчів, 6 голів, 3 асисти). Новим клубом Домінго Феліпе Бланко стане СК Дніпро-1, з яким півзахисник узгодив трирічний контракт. Про це повідомляє Ole.

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Оточення гравця підтвердило, що український клуб надав Бланко гарантії безпеки, адже команда базуватиметься у Словаччині, а матчі УПЛ проводитиме у відносно безпечному Ужгороді.

Офіційно про перехід Бланко поки не оголошено. Аргентинець стане першим новачком СК Дніпро-1 у поточне трансферне вікно.

В активі 27-річного центрхава є один зіграний матч за національну збірну Аргентини. У березні 2019-го Бланко вийшов на заміну в товариському поєдинку Аргентина – Венесуела (1:3). Тоді за "альбіселестес" грали Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес, Ніколас Тальяфіко і низка інших відомих футболістів.

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