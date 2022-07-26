Экс-партнер Месси по сборной Аргентины прибыл в лагерь СК Днепр-1
18:45 - Читати українською
Днепряне готовятся подписать контракт с очередным легионером.
Полузащитник Доминго Бланко прибыл в расположение СК Днепр-1 на сборы в Словении, сообщает FCDNIPRO.COM.
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Ожидается, что уже в ближайшее время находящийся в статусе свободного агента 27-летний аргентинец подпишет со "спортклубовцами" контракт сроком на три года.
Напомним, Бланко – воспитанник аргентинского Олимпо. Выступал только на родине (за Дефенсе и Индепендьенте). Также в его активе 1 матч в составе национальной сборной Аргентины. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.
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