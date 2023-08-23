Півзахисник збірної Франції та Марселя Маттео Гендузі може опинитися в Лаціо.

Новий тренер провансальців Марселіно продовжує перебудовувати свою команду, і кілька гравців опинилися в скрутному становищі. Маттео Гендузі втратив свій вплив в Марселі з появою іспанського фахівця. Останнім часом француз отримував невелику кількість ігрового часу.

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Як повідомляє Sky Sport, Лаціо розпочав перемовини з Марселем щодо трансферу Гендузі. Провансальці навісили на півзахисника цінник у розмірі 20 мільйонів євро. Італійський клуб намагається зменшити суму трансферу до 15 млн. Враховуючи нестабільну фінансову ситуацію, Марсель може погодитися на меншу винагороду і відпустити француза.

Маттео Гендузі виступає у складі провансальців з 2021 року. Загалом він зіграв за Марсель у 102 матчах. В активі півзахисника 10 голів та 19 асистів.

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