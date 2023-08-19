Маліновський відреагував на своє повернення у Серію А та попрощався з Марселем
Новачок Дженоа Руслан Маліновський лаконічно прокоментував свій перехід з Марселя до представника Серії А.
Маліновський у своєму твіттері поділився емоціями від переходу в Дженоа: "Настав час для нової глави у Серії А". Не забув Руслан і про Марсель, якому належать права на українця: "До зустрічі пізніше, Марсель".
Маліновський офіційно став гравцем Дженоа
Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, Маліновський офіційно приєднався до Дженоа з Марселя. 30-річний футболіст приєднався до колишньої команди Андрія Шевченка на правах оренди з правом викупу за 10 млн євро.
Руслан перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. За провансальців українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.
Наполі погрожують з Мілана, камбек Маліновського, лихоманка Юве, Моур йде ва-банк: експрес-анонс Серії А для всіх команд