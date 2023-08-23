Полузащитник сборной Франции и Марселя Маттео Гендузи может оказаться в Лацио.

Новый тренер провансальцев Марселино продолжает перестраивать свою команду, и несколько игроков оказались в затруднительном положении. Маттео Гендузи потерял свое влияние в Марселе с появлением испанского специалиста. В последнее время француз получал небольшое количество игрового времени.

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Как сообщает Sky Sport, Лацио начал переговоры с Марселем по трансферу Гендузи. Провансальцы навесили на полузащитника ценник в размере 20 миллионов евро. Итальянский клуб пытается уменьшить сумму трансфера до 15 млн. Учитывая нестабильную финансовую ситуацию, Марсель может согласиться на меньшее вознаграждение и отпустить француза.

Маттео Гендузи выступает в составе провансальцев с 2021 года. В целом он сыграл за Марсель в 102 матчах. В активе полузащитника 10 голов и 19 ассистов.

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