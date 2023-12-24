"Кривцов сильний футболіст. Грає на досвіді. Дивився його ігри, він добре грав. Відчувається рівень, грав і за Шахтар, і за збірну, у Лізі чемпіонів. Бачу, що зараз за збірну йому вже важко грати. Для МЛС він дуже хороший.

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Сергій з головою, техніка хороша. Грає ззаду, супершвидкостей від нього не потрібно. Читає гру дуже добре. Прийняв – віддав. Десь не встигає, все-таки 32 роки. Тут молоді по 17-18 років, потужні, біжать. Але поступаються йому саме через досвід Сергія. Кривцов у порядку, думаю, ще пару-трійку сезонів пограє тут.

Ось ще Луїса Суареса підписали, який дуже сильний сезон у Бразилії видав. Той теж на досвіді. Бускетс і Жорді Альба вже в команді. Багато молодих – Інтер у цьому плані працює на майбутнє, як і інші клуби МЛС.

Цей десант зірок не вплине на місце Кривцова. Усе гаразд, він виглядає дуже впевнено. Гол забив, гольовий пас віддав. У нього контракт – два плюс один начебто. На наступний сезон точно буде. Думаю, може контракт до упору відпрацювати.

Яка зарплата у Кривцова? У США всі зарплати відкриті. У Кривцова приблизно 450-500 тисяч доларів. Деталей не знаю, до виплати податків, після виплати податків... Клуб платить за житло чи сам гравець... Для 32 років – нормально", – сказав Коваленко в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Кривцов провів за Інтер Маямі 37 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

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