"Кривцов – сильный футболист. Играет на опыте. Смотрел его игры, он хорошо играл. Чувствуется уровень, играл и за Шахтер, и за сборную, в Лиге чемпионов. Вижу, что сейчас за сборную ему уже трудно играть. Для МЛС он очень хорош.

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Сергей с головой, техника хорошая. Играет сзади, суперскоростей от него не требуется. Читает игру очень хорошо. Принял – отдал. Где-то не успевает, все-таки 32 года. Здесь молодые по 17-18 лет, мощные, бегут. Но уступают ему именно из-за опыта Сергея. Кривцов в порядке, думаю, еще пару-тройку сезонов поиграет здесь.

Вот еще Луиса Суареса подписали, который очень сильный сезон в Бразилии выдал. Тот тоже на опыте. Бускетс и Жорди Альба уже в команде. Много молодых – Интер в этом плане работает на будущее, как и другие клубы МЛС.

Этот десант звезд не повлияет на место Кривцова. Все в порядке, он выглядит очень уверенно. Гол забил, голевой пас отдал. У него контракт – два плюс один вроде бы. На следующий сезон точно будет. Думаю, может контракт до упора отработать.

Какая зарплата у Кривцова? В США все зарплаты открыты. У Кривцова примерно 450-500 тысяч долларов. Деталей не знаю, до выплаты налогов, после выплаты налогов... Клуб платит за жилье или сам игрок... Для 32 лет – нормально", – сказал Коваленко в интервью FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Кривцов провел за Интер Майами 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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