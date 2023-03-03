Головному тренеру "ораньє" Рональду Куману доведеться йти в новий цикл без одного з ветеранів. Люк Де Йонг в п'ятницю, 3 березня, оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

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"Я йду з міжнародного футболу. Це була велика честь. Дякую за всі спогади", – написав у своїх соцмережах гравець.

I'm stepping down from international football.

It's been such an honour. Thanks for all the memories @OnsOranje ? pic.twitter.com/7x72LTE12u — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) March 3, 2023

Люк Де Йонг зіграв за національну команду в 33 матчах та забив три голи. Нагадаємо, що в сезоні 2021/23 гравець виступав за Барселону. Наразі нападник грає за ПСВ. В цьому сезоні він взяв участь у 14 матчах, в яких забив шість голів.

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