Екс-нападник Барселони оголосив про завершення міжнародної кар'єри
Нападник збірної Нідерландів Люк де Йонг вирішив припинити виступати за національну команду.
Головному тренеру "ораньє" Рональду Куману доведеться йти в новий цикл без одного з ветеранів. Люк Де Йонг в п'ятницю, 3 березня, оголосив про завершення міжнародної кар'єри.
ПСВ обіграв Аякс і захопив лідерство у Нідерландах – екс-гравець Барселони став одним із героїв
"Я йду з міжнародного футболу. Це була велика честь. Дякую за всі спогади", – написав у своїх соцмережах гравець.
Люк Де Йонг зіграв за національну команду в 33 матчах та забив три голи. Нагадаємо, що в сезоні 2021/23 гравець виступав за Барселону. Наразі нападник грає за ПСВ. В цьому сезоні він взяв участь у 14 матчах, в яких забив шість голів.
"Принаймні, тепер він знає моє ім'я": Вегхорст вперше заговорив після скандального епізоду з Мессі