Главному тренеру "оранье" Рональду Куману придется идти в новый цикл без одного из ветеранов. Люк Де Йонг в пятницу, 3 марта, объявил о завершении международной карьеры.

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"Я ухожу из международного футбола. Это была большая честь. Спасибо за все воспоминания", – написал в своих соцсетях игрок.

I'm stepping down from international football.

It's been such an honour. Thanks for all the memories @OnsOranje ? pic.twitter.com/7x72LTE12u — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) March 3, 2023

Люк Де Йонг сыграл за национальную команду в 33 матчах и забил три гола. Напомним, что в сезоне 2021/23 игрок выступал за Барселону. Сейчас нападающий играет за ПСВ. В этом сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых забил шесть голов.

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