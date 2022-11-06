Аякс і ПСВ зустрічалися у 13-му турі чемпіонату Нідерландів. Рахунок і огляд поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Нідерландів, 13 тур

Аякс – ПСВ – 1:2

Голи: Лукка, 83 – Гутьєррес, 50, де Йонг, 23

Нідерландські гранди з'ясовували сильнішого на полі Аякса в Амстердамі. Рахунок відкрили гості – на 23-й хвилині Люк де Йонг, який сезон 2021/22 провів у Барселоні, спрямував м'яч у кут воріт після подачі з флангу.

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На старті другої половини гри ПСВ подвоїв перевагу. Гутьєррес був першим на м'ячі, який відскочив після боротьби де Йонга з суперником, і розстріляв ворота амстердамців. За рахунку 2:0 на свою користь гості ще й право на пенальті отримали, але VAR скасував призначення 11-метрового.

Наприкінці гри Лукка скоротив відставання Аякса, проте цього було замало. 1:2 – команда Руда ван Ністелроя очолила турнірну таблицю, набравши 30 очок. Амстердамці мають 28 і гру в запасі.

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