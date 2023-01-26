Екс-легіонер Миная може підсилити Металіст – форвард вже зіграв за харків'ян у спарингу
Василь Кобін намагається підтягнути старих знайомих.
Металіст може підписати нігерійського форварда Угечукву Огбонная, повідомляє Спортивка.
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26-річний нападник нині перебуває у тренувальному таборі харків'ян і навіть встиг зіграти у контрольному матчі проти польського Катовіце.
Огбонная добре знайомий Василю Кобіну, який фактично є головним тренером Металіста – гравець свого часу виступав під його керівництвом у Минаї.
Нагадаємо, за закарпатську команду Угечукву бігав з січня по липень 2021 року. Після відходу з Миная грав за казахський Жетису та сербський Явор Іваніца. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
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