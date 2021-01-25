Брюгге відправив екс-форварда Зорі у Бундеслігу – суперник Динамо продовжує позбуватись гравців
Кельн підсилив атакувальну лінію Деннісом Еммануелем Бонавентуре.
Нападник Брюгге Денніс Еммануель Бонавентуре підписав контракт з Кельном, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
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Нігерієць захищатиме кольори "цапів" на правах оренди, угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа. Денніс приєднається до команди 27 січня і виступатиме під 43-му номером. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Бонавентуре зіграв лише у 9-ти матчах, в яких відзначився двома голами.
Брюгге є суперником київського Динамо у 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, у сезоні 2016/17 нігерієць захищав кольори луганської Зорі.
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