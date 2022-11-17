Колишнього легіонера Динамо визнали найкращим гравцем кампанії, яка завершилася кілька днів тому.

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Дерліс з 12 голами став топ-бомбардиром парагвайської Клаусури, привівши свою Олімпію Асунсьйон до чемпіонства. У всіх турнірах сезону 28-річний нападник провів 46 матчів, оформивши 21 гол та 8 асистів. Це краща статистика, ніж за повноцінні 3 роки (2015 – 2018) у складі Динамо – 85 матчів, 12 голів та 15 асистів.

El premio mayor para un delantero de nuestro fútbol.



Derlis González, de @elClubOlimpia, se consagra como el Mejor Jugador de la temporada 2022



¡Felicitaciones!#PremiosDePrimeraAPF pic.twitter.com/h2Y4VJwTUB — APF (@APFOficial) November 14, 2022

Нагадаємо, кияни платили Базелю за Дерліса майже 9,5 млн євро, а Олімпії продали за 5 млн. Навіть цю суму довго довелося вибивати через суд, допоки у серпні цього року справу не закрили на користь українського клубу.

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