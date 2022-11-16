Вінгер Атлетіко Паранаенсе Вітінью, який орендований у Динамо, отримав шанс продовжити кар'єру у Європі.

23-річний бразилець доволі успішно виступає в оренді на батьківщині, завдяки чому й опинився на радарах кількох європейських клубів, інформує Globo.

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Атлетіко Паранаенсе розглядає варіант викупу Вітінью, але йому на заваді можуть стати Севілья, Аякс і Бенфіка, які теж мають плани на вінгера. Представники цих клубів вже спілкувались з киянами щодо потенційного трансферу.

До слова, оренда завершується вже в грудні, а контракт з Динамо розрахований до 2026 року. Transfermarkt править за Вітінью 5 мільйонів євро.

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