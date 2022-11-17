Бывшего легионера Динамо признали лучшим игроком кампании, завершившейся несколько дней назад.

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Дерлис с 12 голами стал топ-бомбардиром парагвайской Клаусуры, приведя свою Олимпию Асунсьон к чемпионству. Во всех турнирах сезона 28-летний нападающий провел 46 матчей, оформив 21 гол и 8 ассистов. Это лучшая статистика, чем за полноценные 3 года (2015 – 2018) в составе Динамо – 85 матчей, 12 голов и 15 ассистов.

El premio mayor para un delantero de nuestro fútbol.



Derlis González, de @elClubOlimpia, se consagra como el Mejor Jugador de la temporada 2022



¡Felicitaciones!#PremiosDePrimeraAPF pic.twitter.com/h2Y4VJwTUB — APF (@APFOficial) November 14, 2022

Напомним, киевляне платили Базелю за Дерлиса почти 9,5 млн евро, а Олимпии продали за 5 млн. Даже эту сумму долго пришлось выбивать через суд, пока в августе этого года дело не закрыли в пользу украинского клуба.

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