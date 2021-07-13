Захисник Тяньцзинь Теда Тамаш Кадар, який свого часу виступав у київському Динамо, отримав варіант із продовженням кар'єри в Європі.

Наставник Панатінаїкоса Іван Йовановіч бажає бачити у своєму складі Кадара, якого цінує за лідерські якості, ігровий досвід, швидкість і обсяг виконуваної на полі роботи. Але грекам наврядчи вдасться оформити трансфер, повідомляє newspao.gr.

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Грецький гранд має вже дві перешкоди успішному переходу екс-оборонця Динамо. По-перше – його зарплатня, яка становить близько 1 млн доларів. Окрім цього, Панатінаїкосу доведеться домовлятись одразу з двома клубами – Тяньцзинь Теда, в якому Кадар виступає на правах оренди, та Шаньдун Лунен, з яким в угорця контракт до 2023 року.

До слова, екс-захисник Динамо провів 5 матчів у поточному сезоні у складі Тяньцзинь Теда, не відзначившись результативними діями.

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