Защитник Тяньцзинь Теда Тамаш Кадар, который в свое время выступал в киевском Динамо, получил вариант с продолжением карьеры в Европе.

Наставник Панатинаикоса Иван Йованович желает видеть в своем составе Кадара, которого ценит за лидерские качества, игровой опыт, скорость и объем выполняемой на поле работы. Но грекам вряд удастся оформить трансфер, сообщает newspao.gr.

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Греческий гранд имеет уже два препятствия успешному переходу экс-защитника Динамо. Во-первых – его зарплата, которая составляет около 1 млн долларов. Кроме этого, Панатинаикосу придется договариваться сразу с двумя клубами – Тяньцзинь Теда, в котором Кадар выступает на правах аренды, и Шаньдун Лунэн, с которым у венгра контракт до 2023 года.

К слову, экс-защитник Динамо провел 5 матчей в текущем сезоне в составе Тяньцзинь Теда, не отметившись результативными действиями.

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