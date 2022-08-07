Екс-легіонер Динамо готується до переходу в Серію А
Захисник Вольфсберга Лука Лочошвілі спробує свої сили в італійській першості.
Вольфсберг погодився на пропозиції щодо продажу Лочошвілі, які надійшли від Верони та Кремонезе, повідомив президент клубу Дітмар Райглер у коментарі SkySportAustria.
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Обидва варіанти були схожими в фінансовому плані, тож вибір залишався за гравцем – грузин обрав новачка Серії А Кремонезе.
Додамо, що Лочошвілі перебував у системі київського Динамо з 2017 по 2020 роки, постійно вирушаючи в оренди. В 2020 році він повернувся до Грузії, а через півроку Вольфсберг викупив гравця за 200 тисяч євро. В цьому сезоні Лочошвілі встиг зіграти у 2 матчах.
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