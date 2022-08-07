Вольфсберг погодився на пропозиції щодо продажу Лочошвілі, які надійшли від Верони та Кремонезе, повідомив президент клубу Дітмар Райглер у коментарі SkySportAustria.

Динамо покинув черговий легіонер

Обидва варіанти були схожими в фінансовому плані, тож вибір залишався за гравцем – грузин обрав новачка Серії А Кремонезе.

Додамо, що Лочошвілі перебував у системі київського Динамо з 2017 по 2020 роки, постійно вирушаючи в оренди. В 2020 році він повернувся до Грузії, а через півроку Вольфсберг викупив гравця за 200 тисяч євро. В цьому сезоні Лочошвілі встиг зіграти у 2 матчах.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків