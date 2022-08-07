Кіприський клуб Докса Катокопіас оголосив про перехід 22-річного бельгійського форварда. У новій команді Каргбо обрав 77-й номер, повідомляє офіційний сайт кіпріотів.

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Деталі угоди не розголошуються. Transfermarkt вказує, що нападник перебрався на правах оренди на один сезон.

Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020-го на правах вільного агента. У складі першої команди провів лише три поєдинки, результативними діями не відзначався. На правах оренди виступав за Олімпік (21 матч, 3 голи) та словенський Целє.

Угода Ібрагіма з київським клубом чинна до літа 2023 року – ймовірно, в Україну він більше не повернеться.

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