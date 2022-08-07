Вольфсберг согласился на поступившие от Вероны и Кремонезе предложения по продаже Лочошвили, сообщил президент клуба Дитмар Райглер в комментарии SkySportAustria.

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Оба варианта похожи в финансовом плане, поэтому выбор оставался за игроком – грузин выбрал новичка Серии А Кремонезе.

Добавим, что Лочошвили находился в системе киевского Динамо с 2017 по 2020 годы, постоянно отправляясь в аренду. В 2020 году он вернулся в Грузию, а через полгода Вольфсберг выкупил игрока за 200 тысяч евро. В этом сезоне Лочошвили успел сыграть в 2 матчах.

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