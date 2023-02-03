Черговим клубом 35-річного українця став Зімбру. Контракт розрахований до кінця сезону, інформує прес-служба "зубрів".

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Упродовж 2022 року Дедечко захищав кольори естонського Транса. Хавбек захисного плану був пенальтистом команди, тому встиг набити вражаючу статистику – 17 голів у 36 матчах. Втім, цього вистачило лише на запрошення у далеко не найсильніший клуб чемпіонату Молдови.

Нагадаємо, Дедечко розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2004 році. За головну команду киян дебютував 25 травня 2005 року у матчі проти Волині. В Україні встиг також пограти за Нафтовик, Кривбас, Ворсклу, Олександрію (двічі). Досвід виступів за кордоном також чималий – російські Луч-Енергія, Амкар, Краснодар, СКА-Хабаровськ, вірменські Арарат і Ноа. 14 серпня 2013 року Дедечко зіграв свій єдиний матч за збірну України – Михайло Фоменко випустив хавбека на один тайм спарингу проти Ізраїлю.

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