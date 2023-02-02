Омонія навряд вразила Артема Бєсєдіна, який лише нещодавно переїхав з Динамо.

Чемпіонат Кіпру, 22 тур

Анортосіс – Омонія – 4:1

Голи: Мраз, 45+1, 53, 74, Антонін, 90+4 – Лоїзу, 30

Артем Бєсєдін лише нещодавно прилетів на Кіпр, тому не мав шансів потрапити до заявки Омонії. Тим не менш, новачок "зелених" прибув на стадіон і бодай морально підтримав партнерів. Серед них земляк Роман Безус, який вийшов зі старту.

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Омонія набрала всього одне очко у попередніх 2 турах, застрягши на п'ятій сходинці таблиці. Команда українців приїхала в гості до Анортосіса, який розташувався ще нижче. Саме Омонії вдалося відкрити рахунок на 30-й хвилині. Суперник влаштував неохайний розіграш біля власного карного майданчика, чим скористалися Ансаріфард та Лоїзу. Втім, це був останній успіх гостей у зустрічі.

Катом Омонії виступив Самуель Мраз. Словацький нападник ще до перерви зрівняв рахунок, а потім оформив хет-трик. Антонін у компенсований час довів справу до розгрому "зелених". Безуса замінили на 77-й хвилині за рахунку 1:3.

Наступний матч Омонія проведе аж 10 лютого проти Аріса. Бєсєдін повинен отримати шанс дебютувати перед домашніми трибунами, яким він обіцяв голи і перемоги.

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