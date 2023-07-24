Тобол оголосив про підписання 32-річного українця. Подробиці переходу не уточнюються.

Скандальний екс-вінгер Зорі отримав ще один шанс зіграти в Лізі чемпіонів

Минулий сезон Шахов відіграв за Зорю та допоміг луганцям пробитися до Ліги Європи. Півзахисник провів 17 матчів, у яких оформив 4 голи і 4 асисти. Тобол є бронзовим призером чемпіонату Казахстану, завдяки чому буде грати у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, Шахов – вихованець Дніпра, за який і дебютував на дорослому рівні. Встиг також пограти за київський Арсенал, грецький ПАОК та італійський Лечче. У сезоні 2014/15 ставав фіналістом Ліги Європи, а також був чемпіоном Європи серед юнаків у складі збірної України. З ПАОКом завойовував чемпіонство в сезоні 2018/19, а також тричі здобував Кубок Греції. За збірну України провів 7 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює хавбека у 400 тисяч євро.

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