"Тимчасово я буду тренуватися з другою командою, бо тренер першої команди не розраховує на мене. На збори я не лечу.

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В мене залишається півроку контракту, тому зараз перебуваю у пошуку нової команди. Є зацікавленість з боку інших клубів, але жоден із них поки не підійшов.

Чи готовий розглядати пропозиції з України? Звісно. Я готовий приїхати. Розглядаю всі опції. Скучив за футболом. Чекаю з нетерпінням на новий виклик. Динамо? До мене не звертались.

Чому екс-футболісту збірної України так важко знайти новий клуб? Я не знаю, від чого це залежить. Зараз я без ігрової практики. Коли ти граєш, тобі завжди легше. Далі все залежить від агентів", – сказав Харатін у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. Щобільше, криза продовжилась настільки, що наш земляк взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише 8 матчів у дублі. У збірній України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч.

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