Еще один наш соотечественник – Андрей Коробенко – решил попробовать свои силы за рубежом.

Украинский полузащитник Андрей Коробенко продолжит карьеру в Вальмиере, сообщает Transfermarkt.

Славия окончательно определилась с будущим Таловерова – ранее украинца сватали в клубы Бундеслиги и АПЛ

Латвийский клуб уже заявил 26-летнего игрока на сезон. Сроки и условия контракта не разглашаются, однако "ТаТоТаке" рапортует о сделке сроком на 3 года.

Напомним, Коробенко – воспитанник академии Шахтера (провел три матча за первую команду "горняков"). Успел поиграть также за Черноморец, Мариуполь и Рух. Последним его клубом был Ингулец, который он покинул после вылета команды в Первую лигу.

Интересно, что летом 2021 года Андрей находился на просмотре в Динамо, однако не сумел впечатлить Мирчу Луческу, после чего присоединился к петровцам. Пытался Коробенко трудоустроиться и в Черноморце, но не убедил Романа Григорчука. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Коробенко стал вторым украинцем в Вальмиере – ранее к клубу присоединился экс-полузащитник Львова Артем Мильченко.

Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду