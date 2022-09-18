Колишній півзахисник Порту Шоя Накадзіма назавжди запам'ятає дебютний поєдинок за Антальяспор на домашній арені. Щоправда, зі знаком мінус.

У 7 турі турецької Суперліги Адана Демірспор на виїзді розгромив Антальяспор (3:0) у матчі з трьома вилученнями. Одне з них заробив Шоя Накадзіма.

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28-річний японець, який перебрався до "скорпіонів" 8 вересня на правах вільного агента, з'явився на полі на 59 хвилині та чи не одразу брутально прямою ногою влетів у суперника. Спершу арбітр показав Накадзімі жовту картку, але після перегляду VAR змінив своє рішення й вилучив хавбека.

Шоя був відверто розчарованим. Особливої уваги заслуговує його сім'я, яка шокованою сиділа на трибунах, а його матір взагалі закрила очі.

The worst debut in history?



Shoya Nakajima comes on and then gets sent off 20 seconds later



Check out his family's reaction in the stands pic.twitter.com/YgMZI8oUT4 — Football Transfers (@Transfersdotcom) September 18, 2022

Для колишнього гравця збірної Японії це була лише друга гра у футболці Антальяспора. У минулому турі він провів 8 хвилин проти Кайсеріспора, результативними діями не відзначався.

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