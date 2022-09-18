Екс-хавбек Порту вийшов на заміну у Туреччині й одразу заробив червону – мати на трибунах не витримала ганьби
Колишній півзахисник Порту Шоя Накадзіма назавжди запам'ятає дебютний поєдинок за Антальяспор на домашній арені. Щоправда, зі знаком мінус.
У 7 турі турецької Суперліги Адана Демірспор на виїзді розгромив Антальяспор (3:0) у матчі з трьома вилученнями. Одне з них заробив Шоя Накадзіма.
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28-річний японець, який перебрався до "скорпіонів" 8 вересня на правах вільного агента, з'явився на полі на 59 хвилині та чи не одразу брутально прямою ногою влетів у суперника. Спершу арбітр показав Накадзімі жовту картку, але після перегляду VAR змінив своє рішення й вилучив хавбека.
Шоя був відверто розчарованим. Особливої уваги заслуговує його сім'я, яка шокованою сиділа на трибунах, а його матір взагалі закрила очі.
Для колишнього гравця збірної Японії це була лише друга гра у футболці Антальяспора. У минулому турі він провів 8 хвилин проти Кайсеріспора, результативними діями не відзначався.
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